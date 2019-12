"Firmé el contrato para ser única conductora. Cuando fui a la primera reunión de producción me informaron que en realidad íbamos a ser tres conductores", contó Luna que en lo va del año tiene su futuro truncado en la TV.

ADEMÁS:

A mitad de año por una pelea con Moria Casán en Incorrectas, fue separada del staff de "las vayainas". "Para evitar fricciones al aire con mis compañeros preferí no ser parte del proyecto. Di un paso al costado, sin hacer escándalo, porque trabajo hace más de 15 años en TV y esto no me pareció profesional. Fue desprolijo e incómodo. Estaba muy entusiasmada con el proyecto pero cuido mi energía y no me gustan ciertos tratos y la falta de profesionalismo’, remató Luna.

Por su parte las negociaciones en C5N con Luciana Salazar estarían avanzadas. Debutaría con un ciclo político entre febrero o marzo de 2020. Uno los uno de los gerentes de noticias de la señal de C5N, Nicolás Bocache, blanqueó la buena nueva para la modelo y agregó: "Nosotros estamos preparando una programación muy fuerte con nuevos productos y nuevos periodistas. Vamos a reforzar la mañana, el fin de semana y la franja del Gato Silvestre. Vamos a apuntar a la opinión fuerte de nuestros periodistas y a la opinión de la gente en la calle".

Además de la serie Rendirse Jamás a rodarse a mitad del 2020, con libro de su cuñado Enrique Torres y su abogado "amigovio", Juan Pablo Fioribello, se le suma en C5N un programa semanal de entrevistas a partir de marzo.