Actriz confiesa que gasta 30 mil pesos por mes en marihuana

“Cada uno hace lo que quiere con su plata, para eso trabaja", reflexionó Bimbo, en relación a su gasto en marihuana. Puso como ejemplo que "otra gente lo gasta en hijos que yo no tengo o lo ahorra, o va a comer afuera o se compra ropa o paga el alquiler”, mientras ella lo gasta en cannabis.

senorita-bimbo-1377057.jpg La actriz fumando "un porrito".

Se mostró a favor de la legalización del consumo recreacional de la marihuana y aseguró que la Ley de Salud Mental necesita una reforma, pero para ella el problema del país esta en el alcohol dado que "se mata la gente que choca con el auto".

Sin pareja y con 41 años, la Señorita Bimbo comentó en el programa radial "El Show del Regreso" (Radio Ensamble) que no se hace problema por conseguir a alguien con quien pasar los días porque se encuentra muy bien y no siente apuro por encontrar compañía. “Estoy soltera y viendo qué onda. Si no tengo la energía puesta ahí, como tampoco tengo tiempo claro, está bien. Entonces se requieren tiempo y energía para querer construir una relación", concluyó.