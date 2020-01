Acusan a Thelma Fardín de hacer echar a un compañero de teatro

Asimismo, advirtió que desde un principio la actriz no quería trabajar junto a él, aunque en una charla, ella se lo negó.

"Yo nunca abandonaría un trabajo. No puedo especificar por contrato si me echaron o me fui porque me hicieron firmar confidencialidad, pero sí puedo decirte que soy un apasionado de lo que hago, que estaba muy feliz con este proyecto", afirmó en diálogo con Ángel De Brito, en el estudio de Los Ángeles de las Mañana (LAM).

Asimismo, el mediático recordó que cuando lo convocaron, un productor le preguntó "si me llevaba bien con Thelma porque cuando le comunicaron a ella el elenco dijo que prefería no trabajar conmigo".

Al tiempo que concluyó que "ensayé dos meses y medio y estuve 10 o 15 días, esperaba estar mucho más, que me venga a ver mi familia, mis amigos. El domingo cenamos todos juntos después de la obra y ahora me clavaron un afiche en la jeta", dijo en referencia a la pegatina que colocó la producción en el cartel de la puerta anunciando al reemplazo.

“Yo, cuando laburo, me pongo la camiseta. Me han pedido que volantee en la puerta del teatro, que los ayude a armar y desarmar la escenografía, que consiga pasajes para viajar toda la temporada y obviamente soy un apasionado del laburo e hice todo lo que pude. No tuve problemas con nadie, admiro al elenco", reconoció.

Thelma Fardin respondió a las acusaciones de Nico Reydel

Reydel reconoció que en los últimos tiempos su relación con Thelma había cambiado. “Nos conocemos desde los 14 años, tuvimos un estudio de actuación juntos. Nos conocemos mucho. Dejamos de ser amigos por temas personales. No comparto su forma de desenvolverse en ciertas cosas, tiene que ver con maneras de laburar en el estudio", dijo.

Por su parte, la producción entrevistó a Thelma para conocer su opinión al respecto. "Me llevo súper bien con Nico. Es más cuestión del productor que también es el director y dramaturgo de la obra. Sé que han tenido sus diferencias. No sabía que yo estaba en medio de esto, no pasó nada entre nosotros. Le mande mensaje y todo", se defendió Fardín.

"Fue más una decisión del productor y sé que él estaba con un tema de tiempos también, con sus proyectos", concluyó la actriz.