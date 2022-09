ADN Positivo: Horacio Homs es el padre de Chiara Camila

Homs (3).mp4

Apenas trascendió la noticia de que Horacio Homs podía ser el padre de Chiara, el empresario dio a conocer a los medios su predisposición a realizarse el análisis de ADN para comprobar si existía un lazo sanguíneo con la joven. El estudio se realizó durante los últimos días de agosto y hoy se conoció que el resultado fue positivo.

Por ese motivo, se comunicaron del programa "Que Tomás?" por Gente Radiovisión 107.5 donde Horacio reconoció que una vez que Chiara apareció en el programa "A la Tarde" (América), se comunicó con la madre de la joven que le recordó "que estuvimos dos veces juntos, no seis meses como dijo en televisión", y contó los pasos a seguir a partir de ahora.

"Mañana me voy a encontrar con ella, no se si viene para Mendoza o yo voy para allá", dijo y reconoció que toda la familia lo está acompañando en este feliz momento.

Ante la consulta de si nunca se había enterado que que tenia una hija, respondió: "No, no, que tenía una hija no sabía. Si me mandaron un mensaje hace muchos años no recuerdo el año, habrá sido el 2014 o 2015 por Instagram, y yo realmente lo descarté porque pensé que era una joda o algo así".

Con respecto a cómo va a ser el vínculo con Chiara Camila a partir de ahora, Horacio Homs explicó: "Va a ser una relación normal, rara, son sentimientos cruzados. Yo me siento un buen padre y ella es una hija más", y detalló qué opinó su familia de toda esta situación nueva: "En mi familia están todos contentos, mi mujer me apoya, todos mis hijos me apoyan, Juan Cruz, Romina, Camila... así que se me hace mucho mas liviano".