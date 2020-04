Agazzani ya había formado parte del certamen de baile en 2017, cuando participó con Gastón Soffritti, su novio de ese momento.

"Soy consciente de la oportunidad laboral que esto significa, pero no me gusta el conflicto, nunca fue mi forma ni lo será, y viendo que a pesar de mi respeto y ubicación con lo que refiere al tema de mi actual pareja, se me ataca hasta con calumnias, prefiero hacerme a un lado", explicó la joven en sus redes sociales.

Asimismo indicó que para ella "era un trabajo (lo cual es una bendición en este momento) y una gran oportunidad para seguir creciendo, pero no me hace feliz el contexto en el que entro, mucho menos donde mi contrapunto es una mujer, a la cual, por defenderme, no me gustaría faltarle el respeto" y advirtió que ese "no sería el mensaje que me gustaría dar en éstos tiempos, de mujer a mujer. Y a su vez callar y hacer oídos sordos a cada barbaridad que he escuchado decir de mi persona, tampoco es sano".

"No tengo ningún pasado oscuro, ni mucho menos oculto. Estoy orgullosa de la mujer que soy. Cuando se dan con una piba laburadora y limpia en su historial, rompe mucho las pelotas y no queda más que inventar para tener algo que decir", manifestó la modelo y le pidió a sus seguidores que "sepan entender que acá no se trata de miedo a nada ni nadie, se trata de amor propio".

En su posteo, Agazzani le agradeció a Marcelo Tinelli, a los productores Federico Hoppe y Pablo "El Chato" Prada y al propio Baclini.

Con su renuncia comenzarán a circular nuevas versiones y habrá que ver quien acompaña a Baclini en el certamen de baile más famoso.

