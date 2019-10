Y ayer en el programa de Angel de Brito contaron el secreto que tiene guardado la familia y que llevó al hijo mayo a estar distanciado de su madre. Karina IavÍcoli contó que Axel, el hijo artista y menos conocido de Mariana y Claudio Paul, tiene una hija de 5 años con Nieves, su mujer.

"Son abuelos en secreto. El único que comparte esta relación que que ve a la niña es Claudio. Mariana no tiene contacto y desde ese momento se rompió la relación que tenía con Axel. En su momento, ella le habría dado plata a su hijo para que haga su vida aparte con Nieves", explicó la periodista.

Al parecer, Nannis no acepta el abuelazgo, y le pidió a toda la famlia que mantengan esto en secreto. "No acepta a Nieves porque es más grande que su hijo, y ella tenía otros planes para él", aseguraron. En esa pelea se metió Nieves, la mujer de Axel, quien subió a las redes sociales algunas fotografías de su hija con Claudio Paul. "Mi niña preciosa de cena con el abuelo Claudio", expresó junto a una imagen junto al ex delantero.

Enterada de esa noticia, Mariana Nannis no se iba a quedar en silencio. Si bien no habló públicamente, sí se filtró de manera sorpresiva un audio en el que si bien no hace referencia a su nieta, vuelve a cargar contra Claudio Paul y lo acusa de "tener hijos bastardos".

En el audio Nannis se dirige "a todo el periodismo de la república argentina". La mediática, que viene de cobrar una fortuna por hablar en un programa de la televisión italiana, no hace mención a su vínculo con Áxel pero sí destroza a Claudio Paul. "Se tendrían que preocupar un poquito por todos los hijos escondidos que tiene Claudio Paul Caniggia. ¿Por qué se están preocupando por nietos o no nietos? ¿Por qué no se preocupan por los hijos bastardos que puede tener por ahí?", dice Mariana en el audio.

Lo que no queda claro es si esta es una nueva jugada de Nannis con acusaciones falsas contra Caniggia o si en realidad esos secretos que muchos aseguran que empezarán a salir a la luz tienen que ver justamente con hijos no reconocidos por el ex delantero de la selección argentina.

"Mariana no acepta a su nieta", dijo Fernando Burlando

Fernando Burlando es el abogado de Claudio y ayer nuevamente dejó en claro que el matrimonio con Nannis está terminado. "No tiene retorno. Tal vez Mariana pensó que esta situación actual que vive con Claudio era algo pasajero. Cualquiera puede terminar una relación, comenzar una nueva, enamorarse, desenamorarse, le puede pasar a cualquiera. Y acá pareciera no tener perdón", aseguró. Burlando además blanqueó que Nannis no quiere a su nieta y que tampoco le permite al Pájaro tener relación con ella. "El es muy respetuoso y de un perfil muy bajo. Imaginate todo lo que este tiempo tuvo que tolerar. Mariana no acepta a su nieta, por ejemplo; no le permitía tener contacto con ella", dijo.