Ahora sí: Laurita Fernández desmintió estar embarazada

Los rumores comenzaron porque supuestamente ella pidió adelantar las grabaciones para que no se le note la panza.

Ayer, en el comienzo del rodaje, le dio una nota a los Angeles de la mañana y sin dejar lugar a más especulaciones, la rubia fue contundente: "No estoy embarazada. Para nada. Vuelve a pasar lo mismo. Me escribe mi vieja, mi viejo… Tantean a ver qué onda", dijo.

Sin embargo, cuando le preguntaron si se enojaba con el invento de esos rumores, los mismos que ya se habían inventado hace unos meses, Laurita dejó una respuesta que levantó sospechas. "No me enoja que se invente una noticia así porque sería maravilloso, pero no es el caso. No es el momento", dijo sonriendo.