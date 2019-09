Durante el vivo, Nicole estaba hablando por WhatsApp con sus hijas, ya que los miércoles es el día que están con el padre. La modelo volvió al aire y, si bien dijo que estaba mejor, el conflicto personal seguía.

“Es horrible que tu ex te quiera hacer la vida imposible”, expresó la modelo en ‘Nosotros a la mañana’. “Me quieren ver muerta”, agregó.

Visiblemente triste y enojada, Neumann sostuvo: “Nunca quiero contar nada sobre el padre de mis hijas, son 24 horas con temas, temas, trabas, es insoportable”, añadió.

Cuando Tomás Dente le consultó qué era lo que sucedía, Nicole dijo: “No quiero hablar, pero no entiendo que alguien se levante todos los días queriéndote hacer la vida imposible, no lo entiendo”.

Por su parte, al ser consultada por lo sucedido, Mica Viciconte afirmó: “Yo puedo decir mucho de acá para afuera, pero puertas adentro es otra realidad. Yo no tengo ningún problema con nadie”.

“Yo sigo teniendo la cautelar, por eso tampoco hablo y en un punto me sirvió más, no sigo tan agarrada de eso, sigo mi vida”,