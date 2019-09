Luego de su divorcio de Leo Fariña, parecía que la modelo quería apostar nuevamente a una unión formal. Sin embargo, a las corridas, canceló el casamiento.

"Un muchacho al que había conocido me sorprendió totalmente y me propuso matrimonio. Fue tan convincente y tan especial que me hizo dudar, por eso demoré mi respuesta", dijo en una entrevista con revista Paparazzi.

Pero al final hizo la confesión: "No me casé. Al final no acepté. No me convenció y esta vez no quiero equivocarme. Sigo soltera".

Karina estuvo casada con Fariña entre el 2011 y el 2013, de quién se separó luego de que se descubriera que él estaba involucrado en negocios de lavado de dinero. Por ahora la infartante morocha no tiene suerte y una vez más volvió a postergar su casamiento. Será la próxima.