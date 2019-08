Karina Jelinek: "Tendría sexo por un millón de dólares"

"¿Tendrías sexo por plata?", le consultó un usuario anónimo a Karina en sus historias de Instagram, y ella respondió que sí, pero dependiendo de la suma de dinero que le sea ofrecida. "Depende de cuánto, si es un millón de dólares, sí", explicó la morocha.

Desde París, Jelinek hizo otras confesiones íntimas. Luego de ser consultada sobre su tanga favorita, la modelo aseguró que "las perdió todas en su viaje", y al recibir una repregunta sobre si sus corpiños también corrieron con la misma suerte, ella comentó que no, debido a que no los usa. También fue consultada acerca de si estuvo en un trío, a lo que respondió "trío no, cuarteto". Karina otra vez mostró su costado más sexy y calentó las redes con todo.