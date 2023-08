"Storytime de cómo mi vieja me echó del departamento. Esto es muy fácil, lo voy a resumir rápidamente. Me llama mi vieja y me dice 'Voy para allá. Voy porque el divorcio con tu viejo....'. Listo, perfecto. Y ella me dice: 'En tres días llego, tenés que irte del departamento'", comenzó su relato en un video que publicó en su redes sociales.

WhatsApp-Image-2023-07-15-at-17.36.43.jpeg Alex Caniggia y Melody Luz compartieron en Instagram las primeras fotos de su beba. Archivo.

"Tengo a mi mujer embarazada, va a parir la próxima semana o la otra, como mucho. Y así fue, parió a los 10 días. ¿Qué hizo? Me echó del departamento. Le dije: '¿Qué me hacés? Te alquilo el departamento. Tengo que mudarme con todas las cosas, mi jermu está embarazada, ya viene la beba...', le respondió.

"¿Qué hizo? Me echó. Bueno, nos reputeamos. Métete el depto en el or.. y me mudé. A todo esto lo peor qué fue que cuando vino nunca vivió en el departamento", continuó enojado por el accionar de su mamá, quien a su vez está en juicio con su papá, Claudio Paul Caniggia.

"Aparte que yo venía pagando las expensas y cuando me echa, escuchen bien, me echa y después el abogado inútil que tiene, lo llama a mi representante y le dice: 'Che Alex puede seguir pagando las expensas'. Y yo me quedé como.... '¿What?", agregó visiblemente ofuscado por la decisión.

"Ni siquiera se preocupó a ver la panza, a ver la nieta. Ni me felicité, ni nos felicitó a mi mujer, nada. O sea nació y ella estaba acá y ni siquiera vino a verla a la clínica. Un desastre", cuestionó el mediático sobre la actitud que tuvo Nannis tras el nacimiento de su hija Venezia.

"O sea, ¿ustedes pueden creerlo? Quiero comentarios a ver que piensa la gente. Esto no se lo voy a perder a mi vieja nunca mi vida, para mí ya no existe, le hice la cruz", finalizó.

¿Cómo seguirá el vínculo entre madre, hijo y nieta después de esto? Nadie lo sabe. Lo que es concreto es que esta novela tendrá más episodios que seguramente se encargarán de ventilar por los medios y las redes sociales.