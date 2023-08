Caso Pérez Algaba: declaró Charlotte Caniggia y dijo que lo vio sólo tres veces

En su declaración como testigo ante la DDI de Lomas de Zamora, Caniggia dijo que vio al empresario Pérez Algaba tres veces en 2019 porque era amigo de su actual pareja, Roberto Storino, y que también lo cruzó en “lugares gastronómicos”.

“No sabemos nada, me parece una estupidez. Lo vi tres veces en mi vida. Era amigo de mi pareja. Hace años que no lo vemos, me parece ridículo que me estén citando. Espero que dejen de hacer circo”, afirmó Charlotte.

Justamente, fue el comisario de la Policía de la Ciudad Horacio Córdoba quien fue desplazado tras quedar detenido por ayudar y facilitarle tareas a Maximiliano Pilepich, uno de los principales sospechosos de haber asesinado al empresario. Concretamente, le proveyó de un teléfono celular con el cual se manejó el día del crimen y que formaba parte de la flota del Ministerio de Seguridad porteño.

Charlotte-Caniggia-declara.mp4 Charlotte Caniggia al salir de declarar, acompañada de su abogado, Alejandro Cipolla. Gentileza: C5N.

El comisario indicó que en una de las reuniones que tuvo con "Lechuga" Pérez Algaba conoció una oficina "muy ostentosa" en el barrio de Puerto Madero donde había muchas computadoras y chicos haciendo trading.

Charlotte Caniggia fue consultada sobre si conoce el departamento Lumiere, en Puerto Madero, donde Pérez Algaba montó unas oficinas vinculadas al negocio de las criptomonedas.

Según explicó la joven, ella residió unos días en ese departamento puesto que era alquilado por su pareja en 2020. Luego desconoce qué fin se le dio al inmueble. Charlotte aclaró que su pareja puede evacuar la duda de los investigadores sobre eso.

“Desea aclarar que nunca tuvo relación con la víctima y/o partes imputadas, más que haberse visto en las tres oportunidades antes mencionadas”, finalizó en su breve exposición la hija del “Pájaro” Caniggia.

En la declaración estuvieron presentes los abogados de Pérez Algaba, ya que fueron ellos quienes habían solicitado la medida y porque son querellantes en la investigación.

La desaparición del Pérez Algaba fue denunciada el 19 de julio pasado por la dueña de un departamento que la víctima había alquilado de manera temporal en el partido de Ituzaingó. Al no tener noticias suyas, la mujer se presentó en una comisaría para radicar un pedido de averiguación de paradero.

Los restos descuartizados del trader fueron encontrados entre el 22 y el 24 de julio en un arroyo en Ingeniero Budge, partido de Lomas de Zamora. Por el crimen, además de Córdoba, permanecen detenidos Maximiliano Pilepich, Nahuel Vargas, Luis Alberto Contrera, Flavia Lorena Bomrad, Fernando Gastón Carrizo y Matías Ezequiel Gil; y a todos ellos el juez de la causa les rechazó la excarcelación.