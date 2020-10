Alex Caniggia filtró el número de teléfono de Oscar Mediavilla

“No te hace más vivo decir estupideces. Tratá de respetar que hay gente con chicos que miran el programa. Igual, querés que te diga la verdad, vos sos un marmota y tengo más historia que vos, vos no existís, porque sos un salame", expresó Mediavilla en aquel entonces. Y agregó “Te falta barrio para hacerte el pillo. Soy de Valentín Alsina. Andá a cagar".

Después del enfrentamiento, Alex Caniggia, tomó la decisión de renunciar y, a modo de venganza, filtró un número de celeular de Mediavilla. Gracias a ese "golpe bajo", el mediático sigue "presente" en el show.

Anoche mientras Oscar Mediavilla daba la devolución a Rodrigo Tapari y Rocío Quiróz fue interrumpido por un llamado. "Me están llamando, no voy a poder atender", explicó el jurado quien tuvo que explicar quien era quien llamaba. "Me insultan los amigos del chico que se fue", apuntó Mediavilla haciendo referencia a Alex Caniggia.

Pero el jurado se lo tomó con gracia e invitó a quien quiera insultarlo, a hacerlo a través de sus redes sociales: "A mi me gusta. Toda la gente que tenga ganas de insultarme 'Oscar Mediavilla' en todas las redes, me dan duro y yo estoy para atender las 24 hs", remarcó.

Mediavilla no perdió la calma y a modo de nuevo "cachetazo" a Caniggia señaló tiene tres líneas telefónicas y la que se filtró fue solo una.