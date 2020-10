Tras la discusión con Oscar Mediavilla, Alex Caniggia decidió no presentarse a la gala del Cantando 2020 y quedó eliminado.

Alex Caniggia había anticipado en la previa del cantando y durante el programa conducido por Ángel de Brito -Los Ángeles de la Mañana- que no sabia si iba a continuar en el Cantando 2020. “Por ahora… No sé si voy a volver al Cantando”. “Pero renuncio. Ni voy, ni me presento. ¿Sabés por qué te digo esto, Ángel? Porque el jurado, este hombre mayor, el maleducado, me dijo que me iba a poner un -10. Entonces se van a poner en compinches los jurados y hoy voy a ir y me van a echar. Si no me echan ahora, me echan al otro. Ni en pedo los voy a dejar que me echen”, apuntó.