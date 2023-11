Alfredo Casero contra Massa, los radicales y los del campo

En esta oportunidad, el ex Cha cha cha apuntó todos sus cañones contra Sergio Massa, el candidato a presidente de Unión Por la Patria para las Elecciones 2023, y también criticó a varios referentes del radicalismo.

"Ya déjense de hinchar las pelotas, se están llevando el país. Son cuatro hijos de puta que hay que colgarlos, como decía Perón. Yo voy a tener que andar con el puto alambre de fardo en el bolsillo", empezó diciendo el humorista arriba de su auto.

Y añadió: "No puede ser que tengan tanta sangre de pato, no puede ser que para lo único que griten es para ver a Messi, no puede ser un pueblo tan de mierda que vienen cuatro fracasados hijos de puta como los radicales, (Mario) Negri, la concha de tu madre y el teniente coronel de la pandemia, no sirvieron para nunca un puto carajo".

"Van a llevar esto y se lo va a llevar Massa, un tipo que lo vemos duro, un tipo que no tiene ningún derecho de estar ahí porque no lo quiere nadie y lo sabemos. Nos están cagando, hijos de puta", arremetió Casero.

Los del campo "son unos cagones"

Incluso le llegó a dedicar unas palabras a “los del campo”: "No pongo las manos por nadie porque los del campo son unos cagones, tienen todos arreglos hechos entre ellos en los pueblos, porque tienen arreglos hechos con los que les venden las cosas, con el intendente, con todo. Salgan a la calle, la re puta madre que los parió. Y pónganla, no sean soretes. Dejen de hacerme laburar gratis para ustedes que se rascan la argolla y no les importa nada".

"Si vos no lo sentís así, matate hijo de puta. Andá a vivir a Uruguay, a chuparle el ojete a los uruguayos, andá. Gente de mierda que no tiene amor por su patria. Compatriotas de la mierda, cobardes. No voten, andate de joda. Que yo ya vi cómo hicieron mierda este país y te lo vengo diciendo a los gritos y vos no lo entendés", sentenció Alfredo Casero.