Alfredo Casero estalló al aire y abandonó el programa de Majul

Tras dar un fuerte golpe en la mesa, después de que Majul le pidiera tranquilidad en su manera de expresarse cuando se estaba analizando el discurso de Cristina Fernández en Chaco, Casero tomó la palabra y apuntó a Majul: "Nosotros estamos viendo lo bien o mal que se viste una persona, o lo mucho o lo poco que habla, me refiero a Cristina Fernández de Kirchner, porque yo no le tengo miedo a nadie, por eso le puedo decir de la misma manera, y por más que me quieras dejar como un freak, o como un loco, yo te puedo decir...sí, porque vos estás molesto conmigo, estás molesto conmigo y lo siento. No me molesta, pero yo se los tengo que decir".

Ya parado y haciendo ademanes, el humorista continuó: "Todos ustedes son una manga de...todos ustedes, todos los que están haciendo en este país, todo lo que vienen haciendo , lo están haciendo absolutamente sabiéndolo. Los periodistas, los políticos, lo saben. Saben lo que están haciendo y se están llevando todo".

"Y no me tomes por pelotudo porque después te cagas en las patas y ves Mandelas por todos lados. Ustedes, periodistas, que les va bien y lo primero que hacen es ponerse chupines y ganar plata. La gente está en la calle y siguen viendo y están viendo si esa persona está bien o mal que esté ahí. Ustedes tendrían también que sacar a esa gente de ahí", continuó Casero, dirigiéndose a la salida del estudio de televisión.

Sorprendido y sin entender lo que sucedía, Majul le respondió: "Alfredo, yo no te tengo miedo, ningún miedo".

Esa frase potenció al artista, que regresó en sus pasos y le dijo al periodista: "Vos que lees a los psicópatas, cuando alguien dice que no tiene miedo, es porque está cagado en las patas".

Esas fueron las últimas palabras de Casero en el programa antes de retirarse. Luego se hizo un silencio, Majul argumentó que no es la primera vez que pasa y abrió el "Pase" con Rossi continuando con las críticas a Cristina Fernández.