Alienígenas Ancestrales: la nueva temporada está entre nosotros

Esta exitosa serie examina los setenta y cinco millones de años de la evidencia alienígena mas increíble que ha llegado a la Tierra, desde la edad de los dinosaurios al antiguo Egipto, los primeros dibujos rupestres y hasta los continuos avistamientos masivos en Estados Unidos y en todo el mundo.

Cada episodio de “Alienígenas Ancestrales” ofrece detalles históricos y hechos experimentales, con los relatos de primera mano y teorias fundamentadas, a las preguntas, especulaciones y controversias que rodean el debate milenario ¿los seres del espacio exterior visitaron la Tierra hace miles de años?

HIS - ALIENIGENAS ANCESTRALES T15 - 5.jpg Una de las mas de 10 mil formaciones de círculos de cultivo documentadas en mas de 50 países.

En esta decimoquinta temporada se profundiza en algunos misterios como el del yacimiento arqueológico prehistórico Karahan Tepe, al sur de Turquía, cuyo enigma sobre como fue construido sacude al mundo de la arqueología; los obeliscos del antiguo Egipto tallados a partir de una sola roca de granito y el propósito de su construcción; el origen de las más de diez mil formaciones de círculos de cultivo en mas de cincuenta países; el vinculo extraterrestre con las misteriosas desapariciones y anomalías en la naturaleza salvaje de Alaska y los sorprendentes relatos de eventos inexplicables que pilotos de aviones atestiguaron en el cielo.

Por otro lado, en esta nueva temporada de “Alienígenas Ancestrales” también se profundiza en los impactos cósmicos en la Tierra y la posibilidad de que estos objetos fueron dirigidos a nuestro planeta por los extraterrestres; o en la Mutual UFO Network (MUFON), dedicada a la investigación científica de fenómenos aéreos no identificados, así como en los “Encuentros Cercanos del Quinto Tipo” que definen el contacto y la comunicacion humana directa con la vida extraterrestre.

“Alienígenas Ancestrales” es una producción de Prometheus Entertainment para HISTORY. La serie fue creada por Kevin Burns, y cuenta con la produccion ejecutiva de David Silver, Max Thompson y Giorgio Tsoukalos, y Susan Leventhal como productora ejecutiva.

Sinopsis de los episodios

# 1 - MIERCOLES 23 DE AGOSTO: EL PUNTO DE INTERES (#218 THE HOTSPOT CONNECTION)

Estudios han demostrado que hasta un 70% de los avistamientos de OVNIs ocurren en lugares conocidos como 'puntos calientes', donde se reportan regularmente visiones, luces misteriosas y fenómenos inusuales desde hace miles de años. ¿Hay algo en estos lugares atrae a los visitantes extraterrestres?

# 2 - MIERCOLES 30 DE AGOSTO: EL CODIGO DEL CIRCULO DE CULTIVO (#219 THE CROP CIRCLE CODE)

Más de 10 mil formaciones de círculos de cultivos han sido documentadas en mas de 50 países. Muchos de ellos desafían a los científicos. ¿Son de origen extraterrestre? Y de ser así, ¿cuál es su propósito? ¿Esconden un código cifrado para reconectarnos con nuestros ancestros alienígenas?

# 3 - MIERCOLES 6 DE SEPTIEMBRE: EL MISTERIO DE LA CIVILIZACION PERDIDA (#220 MYSTERY OF THE LOST CIVILIZATION

Un antiguo sitio megalitico ubicado en el sur de Turquia, el yacimiento arqueologico prehistorico Karahan Tepe, sacude al mundo de la arqueologia. Quienes lo construyeron utilizaron habilidades de ingenieria mucho mas avanzadas de lo que se creia que la gente de esa epoca era capaz.

# 4 - EL PODER DE LOS OBELISCOS (#221 THE POWER OF THE OBELISKS) MIERCOLES 13 DE SEPTIEMBRE

Los obeliscos del antiguo Egipto pesan cientos de toneladas y fueron tallados a partir de una sola roca de granito. ¿Su propósito era brindar energía a una tecnología que servia de comunicación con los dioses de las estrellas, como sugieren los Teóricos de los Antiguos Astronautas?

# 5 - MIERCOLES 20 DE SEPTIEMBRE: LOS ARCHIVOS MUFON (#222 THE MUFON FILES)

La Red Mutua de OVNIs, conocida como MUFON, es la organización mundial dedicada a la investigación científica de fenómenos aéreos no identificados. Con mas de cinco décadas de investigaciones, ¿podría su extensa base de datos contener pruebas definitivas de visitas extraterrestres?.

# 6 - MIERCOLES 27 DE SEPTIEMBRE: IMPACTOS COSIMICOS (#223 COSMIC IMPACTS)

Los impactos de meteoritos han alterado significativamente nuestro mundo, creando el ambiente perfecto para el surgimiento de la humanidad y trayendo metales esenciales para su desarrollo. ¿Hay nuevas evidencias revelan que estos objetos celestiales fueron dirigidos a la Tierra por una raza alienígena?

# 7 - MIERCOLES 04 DE OCTUBRE: LOS MISTERIOS DE ALASKA (#225 THE MYSTERIES OF ALASKA)

La vasta naturaleza salvaje de Alaska es conocida por sus misteriosas desapariciones, anomalías electromagnéticas e historias de criaturas extrañas. Pero además, suelen darse muchos avistamientos de OVNIs. ¿Se deberá a la presencia de seres extraterrestres?