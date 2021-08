Almodóvar celebra la victoria de su afiche ante la censura de Instagram

Instagram censuró afiche de nueva película de Pedro Almodóvar y se retractó

"Muchas gracias a todos los que han apoyado el cartel de `Madres paralelas´, a los que lo han posteado más de una vez, a los que han debatido sobre la necesidad de un poco de cordura ante la visión de un pezón femenino, a los que han hablado de ello en los medios. Han conseguido que las mentes que hay detrás del algoritmo que decide qué es o no es obsceno y ofensivo hayan dado marcha atrás y permitan que el cartel circule libremente", escribió el realizador en un comunicado replicado en diarios españoles.

El texto añade: "Es una victoria vuestra, una gran victoria. Hay que estar alerta antes de que las máquinas decidan qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Siempre he confiado en la amabilidad de los desconocidos, pero siempre que sean humanos y un algoritmo no es humano. Por mucha información que posea el algoritmo nunca tendrá corazón ni sentido común. Mil gracias a todos, de nuevo. Ojalá la película esté a la altura de vuestras expectativas".

Las palabras del realizador llegaron luego del formal pedido de disculpas público emitido por las autoridades de la red social, ante la polémica desatada por la eliminación automática de las publicaciones en donde se veía el afiche creada por el diseñador Javier Jaen para el filme que abrirá el próximo Festival Internacional de Cine de Venecia.

"Madres paralelas" cuenta con Penélope Cruz y Aitana Sánchez-Gijón en su elenco y verá la luz el próximo 10 de septiembre en el marco del famoso festival de cine.

