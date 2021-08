Facebook, propietaria de Instagram, le dijo este miércoles a la agencia AP que varios afiches del film "Madres paralelas", que sólo muestran un pezón lactante dentro de lo que simula ser un ojo, fueron eliminadas por "infringir nuestras políticas contra la desnudez" después de ser publicadas este lunes, cuando se dio a conocer el póster.

"Sin embargo, hacemos excepciones para permitir la desnudez bajo ciertas circunstancias, que incluyen cuando es un claro contexto artístico. Por lo tanto, hemos restaurado las publicaciones que comparten el cartel de la película de Almodóvar en Instagram, y realmente lamentamos cualquier confusión causada", dijo la empresa en un comunicado.

El diseñador del afiche, el español Javier Jaén, le dijo a AP que se había cuestionado si el cartel tendría problemas en redes sociales, pero se mantuvo fiel a su visión después de recibir el apoyo personal del propio director de "Madres paralelas". Almodóvar "me decía eso, que al final lleva haciendo películas toda su vida y haciendo carteles mucho antes de Instagram y seguramente las hará después de Instagram también", dijo Jaén.

Jaén había publicado ayer en su cuenta de Instagram: "Como era de esperar Instagram ha eliminado el cartel que hemos hecho para la última película de Almodóvar #madresparalelas. Lo vuelvo a colgar (publicar). Gracias por compartirlo".

¿Por qué Instagram elimina estas imágenes? Porque sus políticas basadas en proteger a sus usuarios evitan que se difundan todo tipo de imágenes de desnudez, pero sin mediación de seres humanos sino a través de algoritmos que deciden de manera automática sin distinguir, como en este caso, cuando se trata de una obra artística y no de exhibicionismo pornográfico.

"Ellos alegan que la tecnología no sabe reconocer el contexto. Pero me da igual, cambia tu tecnología", dijo el diseñador. "Es la primera imagen que yo vi cuando nací. Una empresa como Instagram me ha dicho que mi trabajo es peligroso, que la gente no debería verlo, que es pornográfico y que hay que proteger a la gente de este cartel. ¿A cuántas personas se les dice que su cuerpo está mal, que su cuerpo es peligroso", añadió en su descargo.

Este tipo de censura provocó que se iniciar el movimiento #FreetheNipple (libera al pezón) balo el que muchos artistas y celebridades publican pezones, en repudio de las normas de esta red social.

"Madres paralelas" se estrenará el 1 de septiembre en el Festival de Cine de Venecia y cuenta con los protagónicos de Penélope Cruz, Aitana Sánchez-Gijón y Milena Smit; narra la historia de dos mujeres solteras, que quedaron embarazadas accidentalmente, y que coinciden en la habitación de un hospital donde van a dar a luz.