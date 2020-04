Después que se hiciera público que la diva había decidido enviar a su nueva mascota a un criadero para que sea reeducada -ya que la habría mordido a modo de juego en más de una oportunidad-, la modelo no dudó en cuestionarla duramente al aire. “Es como parir el chico y pedir que le cambien los pañales y que lo devuelvan educadito, cuando deje los pañales y no tire los objetos por la casa. No me parece”, dijo la panelista en Nosotros a la Mañana.

“Yo no soy juez de nadie para decir qué está bien y qué está mal. Sé que ella ama a los animales, siempre lo dice, pero mi pensamiento es que cuando adoptás un animal es como un hijo, uno que adoptaste o biológico. Es el mismo amor. Si el chico viene con una enfermedad, ¿lo devolvés? Con los animales es un poco lo mismo”, remató Neumann.

Su, lejos de tomarse el comentario con humor, se despachó con una respuesta con un tono alejado de su simpatía habitual. “Estoy harta de que la gente sea tan estúpida y pueda creer que yo puedo devolver un perro. Me gustan más los perros que muchas personas”, aseguró ayer en diálogo con Intrusos. Y agregó: “No somos amigas, pero sabe que soy fanática de los perros como ella (...). Es lo que le dicen. Viene un tipo y le dice ‘Che, Susana regaló a un perro. Decilo vos hoy. Matala’”.

Esta mañana, para tratar de bajarle los decibeles a la discusión, Neumann realizó una suerte de descargo al aire en el que buscó reconciliarse con Giménez. “Hay una cizaña de cómo la gente transmite lo que uno dice. Hay un montón de cosas que nunca las dije. Yo dije que la adoraba a Susana, la admiraba y lo sigo haciendo. Recalqué cuando hablamos del tema que ella ama a los perros como yo. Siempre que nos vimos hablamos de los perros, fue un tema en común entre nosotras siempre”, relató.

Según la modelo, la respuesta de la conductora se debió a un malentendido: “Transmiten las cosas con mala intención porque yo nunca hablé en contra de ella. Dije que ama a los perros, nunca dije nada de que ella haya comprado un perro en criadero, por supuesto que yo soy proadopción. Si ella se quiere comprar el perro que quiera, me parece bárbaro”. Y remarcó: “Lamentablemente no escuchó bien, contestó cosas que yo no dije, otros famosos hablaron de este tema y me metieron a mí en la única bolsa.

Buscando hacer las paces, Neumann remarcó su admiración hacia la diva: “Entiendo que la gente está vulnerable, enojada, porque estamos con el encierro, con esta pandemia, la cuarentena y es mucha cosa, la gente está medio a flor de piel, esta forma de hablar de ella no pega. Es una genia y la admiro”. Cuando termina el aislamiento social preventivo y obligatorio, ¿compartirán una charla televisiva para limar las asperezas?

