Esta mañana, en diálogo con Ángel De Brito, Fernández confirmó el motivo que la llevó a tomar esta decisión: “Este distanciamiento tiene que ver con nosotros. Estábamos desencontrados”. Y amplió: “Tenemos mucho amor, pero también tenemos mucho amor propio los dos. Cada uno sabe lo que quiere. Y cuando hay cosas que no coinciden, y tenemos distintas maneras de encarar las cosas, aprovechamos la distancia obligatoria para ver qué pasa. Veremos cómo está cada uno y si tenemos ganas de seguir acompañándonos o que cada uno siga por su lado”.

Lo curioso del distanciamiento es que se produjo vía videollamada porque “no quedaba otra manera”. “Dijimos que antes de empezar a discutir lo mejor era tomar una distancia. Quizás si hubiésemos seguido hubiésemos empezado a discutir. Y esas cosas desgastan la relación”, reflexionó. Y remarcó: “Quizás si no hubiésemos pasado tanto tiempo juntos no nos separábamos. O por ahí no. Quizás tiene que ver con la personalidad de cada uno”.

Y aunque todavía afronta un mal momento por la separación, Laurita admite que este tiempo a solas le permitió reencontrarse consigo misma: “Me volví a conectar con cosas que me di cuenta que me apasionan y que, sin querer, estaba dejando de lado. No por culpa de Nico, pero eso no estaba bueno”. ¿Habrá lugar para Cabré entre todas sus pasiones?

Laurita confirma su separación de Cabré EL Trece

