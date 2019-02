Amalia Granata: “Todos sabíamos que Darthés acosaba mujeres”

Claro que el análisis de Granata no se ajustó únicamente a lo vivido, si no a las acciones del galán de Patito Feo en el presente inmediato.

“Si él es tan limpio no sé por qué se fue a otro país y no se presentó. Cuando uno está limpio, vas y te presentás en la Justicia y te ponés a disposición”, informó Amalia, quien también le dedicó una mención especial a Fernando Burlando y sus recientes declaraciones. “Él es un gran abogado que, además, maneja muy bien los medios. Afirma que su representado irá a prisión, pero yo no creo que sea así. Para mi es toda una estrategia mediática”.

En relación a su experiencia laboral, la ex modelo manifestó: “Yo que trabajo en el medio hace 15 años sabíamos que él acosaba a las mujeres. Sabíamos, pero una no puede denunciarlo, tiene que ser la víctima. Pero si las hubiera conocido, las apoyaba y las acompañaba a denunciarlo”, advirtió acaso para no dejar el tema de las denuncias en un limbo judicial que pudiera comprometerla por omisión.

Habil para responder y atenta a la dinámica del programa de Viale, Granata se dio el gusto de señalar una que otra crítica a la producción. “Recién aparecían en las placas ‘está deprimido’ y a mí me importa muy poco lo que le pase a él, me importa lo que le pasa a las víctimas. Si él está deprimido o con ataques de pánico, ¿imaginate cómo puede estar una víctima que supuestamente él habría violado?”, lanzó. No conforme con su apreciación la muchacha hizo un análisis preciso acerca del comportamiento de los acosadores.

“Este tipo de hombres se creen su propia mentira, los acosos lo hacen naturalmente. No es que él se va a dar cuenta”.

Sin embargo, al momento de hablar del accionar de Actrices Argentinas, Granata dejó en claro sus diferencias.

“Presentaron la denuncia de Thelma, pidiendo en el mismo acto por el aborto legal. Mezclan todo y nada tiene que ver con lo que le pasó a esta chica”, aseveró.