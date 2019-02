La tentadora oferta porno de Sabrina Sabrok a la protagonista de Roma

“Ya estoy hasta la madre de que las noticias digan que si Yalitza Aparicio va a seguir trabajando o no en películas, y si va a seguir triunfando en Hollywood o no y que no sé que, yo quiero decirle que le tengo una súper propuesta a Yalitza y es que trabaje en el cine porno conmigo”, sugirió Sabrok a través de su cuenta de facebook con su particular invitación.

La chance de ver juntas a la oaxaqueña y la exuberante Sabrina en un relato de ficción triple X, dejó abierta la puerta para que algún cineasta audaz tome la posta. Por el momento es el mexicano Alfonso Quaron quien distinguió a la joven mexicana a través del papel que le tocó interpretar a la pequeña gigante, en su rol de empleada doméstica.

“Siento que el contraste de su piel con el mío quedaría bien padre para las escenas en cámara”, dijo sincera Sabrok sin medias tintas y directa.

“Me encantó cuando la vi en la escena de la cama en Roma, tan tierna e inocente”, admitió la argentina a propósito del momento en el que Yalitza atraviesa la iniciación sexual de su personaje.

Acaso dispuesta a que no se malinterprete su notificación (algunos referentes del mundo del espectáculo en nuestro país, hicieron notorio su rechazo al relato mexicano del film), la devenida actriz porno fue más lejos de lo pensado.

“Si no te convence ningún filme que te proponen, vení conmigo, que yo te voy a mimar muchísimo”, cerró Sabrina con su comentario. Lejos de pensar en igual sintonía, los seguidores en las redes de la argentina, la criticaron por su comentario y hasta la acusaron de frívola.

Será el tiempo, entonces el que devele el misterio de semejante dupla cinematográfica.