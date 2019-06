Peterson cuando subió al escenario dijo: "Tengo que levantar este pañuelo y agradecer a todas las mujeres que salieron a la calle. Tengo que hablar por las mujeres que hablaron de algo que solo a las mujeres nos pone en peligro. Y es una realidad aunque no nos guste. A mí no me gusta hablar del aborto, ninguna mujer quiere atravesarlo. Lleguemos a un acuerdo para que las mujeres no mueran".

Nicole Neumann en su rol de panelista en Nosotros a la Mañana(El Trece) catalogó a Carla Peterson de "desubicada". Dijo "Yo hablo en general del tema de sacar los pañuelos ahí, que me parece que no tiene nada que ver. Pero el discurso de ella, sacando el pañuelo verde, dentro de todo me gustó porque fue como mediar. Dijo ‘pongámonos de acuerdo y que sea lo mejor para todas las mujeres’".

Su par en esta lucha, Amalia Granata tuvo palabras más duras: "La única realidad es que te metes en un terreno donde tu ignorancia supera tu discurso patético. Desde tu glamour te invito a charlar con las pibas pobres que decís defender para que entiendas sus reales necesidades. El aborto no esta en sus prioridades".

Se olvidaron de Bredeston

Por otro lado, Nora Cárpena junto a su amiga Moria Casán hicieron su descargo tras la falla técnica en el clip de los homenajes a los artistas fallecidos que hizo que en primera instancia no apareciera el nombre de Guillermo Bredeston y otros. Estos dos conflictos son parte de los resabios de un Martín Fierro tranquilo en líneas generales.

Ayer Nora Cárpena no disimuló su enojo ante lo que ella interpretó como un olvido imperdonable en el recuerdo de los artistas que "salieron de gira". Ayer, en el programa de Moria, donde estuvo Luis Ventura, aclararon los tantos: "Me descompuse cuando vi ese segmento porque no lo podía creer. Llamé a Moria para apoyarme en un pilar, llamé a Ventura para reclamarlo y llamé a Levrino (productor de Telefe, que hace el ciclo de Susana), a quien Guillermo tuvo en su falda". Ventura aclaró que fue un error técnico, el clip se pasó completo antes del Oro y pese a que Moria intentó tirar de la cuerda de la polémica, el caso estaba cerrado.