Amenazaron de muerte a Baby Etchecopar

"Yo no hago denuncias porque es al pedo, es tan al pedo denunciar en Argentina. Porque te llaman, ratificás, rectificás (...)", inició el comunicador y relató: "Esta mañana me levanto y cuando estaba chequeando todos los mensajes, me encontré con uno muy lindo".

Luego de brindar el número telefónico desde donde recibió el mensaje de amenaza, el conductor invitó a sus oyentes a "llamar a partir de ahora". En este sentido, Etchecopar leyó el texto que recibió: "Hola Baby, agradecé que seguís con vida, ya sé dónde vivís y soy capaz de ir a apuñalarte a vos y a tu familia".

"Quiero decirle a Pato (la ministra de Seguridad, Patricia) Bullrich, no sé, al Ministerio de Seguridad, yo no voy a hacer la denuncia, que chequeen este teléfono que sale como número de empresa", agregó el periodista.

"Dejar un teléfono para amenazarme, me parece medio idiota", concluyó Etchecopar.