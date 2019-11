Con una sonrisa de oreja a oreja, quien fuera la primera defensora de Juan Darthés y podría quedar suspendida por un año, celebró los aplausos de la producción, al ser mencionada. Sin embargo, fue La Chiqui quien se sorprendió con tanto entusiasmo, lo que llevó a la abogada a ponerse seria.

"Estoy muy enojada por la injusticia que vivo y porque la cámara dio la noticia antes de notificarme", sostuvo Ana Rosenfeld acerca de la suspensión de un año, dispuesto por la Justicia acerca de la posición de la letrada en el caso Darthés.

"Es una irregularidad muy grande, no sólo tomé medidas en contra de la sala, siguió Ana, me acusan de haber violado un secreto profesional, cuando los medios conocieron la noticia antes que yo. De hecho, a esta hora todavía no fui notificada". Quien supo representar a Karina Jelinek, Pampita, Carmen Barbieri, entre otras, admitió haber pagado el precio de la popularidad.

"Nunca ventilé un secreto profesional. Esto se promovió desde una sala que me acusa, a través del Doctor, Ceballos quien hace meses desde un artículo periodístico dijo que los abogados mediáticos somos vendedores de humo y merecemos el peor de los castigos. En realidad él no entiende que si una persona necesita ayuda, va a buscar a quien considere capaz", declaró.

La sola mención de Darthés, desencadenó cierta tensión en la mesa, el amigo de Carolina Ardohain y RRPP del Four Seasons, Gabriel Olivieri, se atrevió a increparla. "Lo que pasa es que algunos interpretaron que con él, vos lo dejaste en el medio del río".

"No fue así, Juan me confesó cosas que yo no revelé jamás. Sucede que yo lo defendí en la causa con Calu Rivero. El problema en verdad fue otro", siguió Rosenfeld y tras una larga pausa continuó.

"El problema es que yo no estaba al tanto de lo que había ocurrido con Juan en el caso que luego se hizo público", admitió. Fue el periodista Fabián Doman quien le anticipó la denuncia del colectivo de actrices y esto derivó en su determinación.

"Yo me retiré diez días después de lo que dice el código de abogados. Una cosa era la causa de Calu y otra una denuncia por abuso. Lo extraño es que Juan sabía como era mi posición sobre las mujeres. Pero nunca falté a mis compromisos profesionales", cerró.

