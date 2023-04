Andrea Rincón defendió a Jey Mammon: "Yo le creo a mi amigo"

“¿Cómo impactó en ustedes la denuncia a Jey Mammon?”, le consultó el cronista del ciclo Socios del Espectáculo (El Trece). “No soy imparcial en el tema, soy parcial. Soy amiga de Jey, la verdad es que es difícil”, contestó Rincón.

“Lo voy a acompañar hasta el último momento, yo lo quiero. Me parece que si se mandó una cagada al amigo se le pone el cuerpo hasta el último momento”, agregó la artista de 38 años.

Embed

“Me parece que si se equivocó, hay algo que es el contexto. Yo hace un tiempo atrás pensaba de una manera, todos nos deconstruimos y pensamos hoy de otra manera”, añadió

Hacia el final de la entrevista, la exmodelo se mostró indignada por cómo se abordó el tema en los medios: “Es un poco extraño que la misma televisión esté apedreando a una persona que se equivocó como nos equivocamos muchos de nosotros en ese momento”.

“Yo le creo a mi amigo, ¿a vos qué te pasaría si tu amigo te dice ‘yo no lo hice’? Yo le voy a creer a mi amigo, no me importa si me condenan. Me parece muy fuerte el dedo acusador, yo quiero las pruebas”, finalizó.