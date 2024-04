"Jey Mammon no perdió el juicio", asegura el abogado del actor

En diálogo exclusivo con Diario Popular, el ex fiscal y profesor universitario titular la cátedra de Derecho Penal, aclaró en forma contundente que Juan Martín Rago -verdadero nombre de JM- no perdió ningún juicio y anticipó que en la próxima semana harán una nueva denuncia con el objeto de que -esta vez si- se pueda realizar una audiencia oral y pública para esclarecer los hechos que se le imputaron a su cliente.

El letrado manifestó su sorpresa sobre la reacción pública de la contraparte, ya que el juicio oral que solicitó era la mejor manera de llegar a la verdad en este caso.

Jey Mammon es inocente

Javier Baños aclaró por qué nunca hubo juicio y detalló que Jey Mammon está sobreseído y por lo tanto es inocente -con sentencia firme-. Además, explicó que la Cédula de Notificación que se dio a conocer en la última semana sólo desestimó -por razones técnicas- la querella que inició oportunamente y que bajo ningún aspecto indica que el tribunal dictaminó que Lucas Benvenuto no mintió.

Fragmento de la Cédula de Notificación en la que la Cámara rechaza el pedido de la querella de elevar a juicio la causa.

En busca de la verdad

Baños -quien fuera ternado en varias oportunidades por el Consejo de La Magistratura de la Provincia de Buenos Aires para integrar el Tribunal de Casación Penal- manifestó su molestia por la filtración de la resolución judicial, ya que era una comunicación privada entre el tribunal y su estudio. Por otra parte, el letrado explicó que Jey Mammon quiere que se determine quien dice realmente la verdad y quien miente, y planteó a estos recursos presentados como la alternativa al "Juicio a la verdad" que se le exigía mediáticamente a su cliente.

El juicio que no fue

Baños detalló como debe realizarse un juicio oral, a través de la provisión de las pruebas y el debate entre las partes. Por ese motivo, el abogado insistió con que no puede hablarse de juicio en este caso, -porque no pasó de una presentación- y puntualizó las irregularidades en las que incurrió el tribunal. Además, aclaró el motivo por que decidieron no presentar un recurso extraordinario ante la Corte Suprema y optar por una nueva querella contra Lucas Benvenuto.

Comunicado de prensa del estudio Baños & Asociados -sin repercusión en los medios- donde detalla las imprecisiones que tenían las noticias que informaban sobre que Jey Mammon había perdido el juicio contra Lucas Benvenuto.

Las sospechas y la verdad

¿Cómo se enteró la contraparte de la resolución del tribunal que sólo implicaba al juzgado y su estudio? Es la pregunta que se hace el abogado de Jey Mammon, que recordó que hay 23 jurisdicciones -23 provincias- además la Justicia Federal y la de la Ciudad de Buenos Aires, con sus jueces y secretarías, por lo que le resultó extrañamente "conveniente" que esa Cédula de Notificación privada haya tomado estado público.

Falta de información

Javier Baños interpretó que la difusión de la noticia errónea de que Jey Mammon había perdido un juicio contra Lucas Benvenuto se trató de un problema de falta de información y también, la falta de conocimiento detallado -por parte de los medios de comunicación- sobre la diferencia entre una demanda y un juicio.

La notificación completa

Diario Popular tuvo acceso a la Cédula de Notificación completa que se conoció esta semana -y con fecha del 2 de noviembre de 2023-, en la que la Cámara Nacional de Casación Penal en lo Criminal y Correccional de la Ciudad de Buenos Aires, le informa al estudio Baños-Francone que desestima la querella por calumnias e injurias por considerar insuficiente el materia presentado -cuestiones técnicas-.

Esta es la Cédula de Notificación COMPLETA del Tribunal de Casación al estudio del Dr. Javier Baños, en donde se le informa que desestiman el pedido de juicio.

Según lo informado por el abogaado Javier Ignacio Baños, la semana próxima presentarán una nueva querella contra Lucas Benvenuto con el objeto de poder llegar a un juicio oral y público y de esa manera determinar fehacientemente quien dice la verdad y quien miente.

En la presentación, el abogado aseguro que detallará en forma contundente las objeciones que le hizo el tribunal a su escrito anterior, y sumará mayor cantidad de evidencias de calumnias e injurias con la declaraciones y manifestaciones que se conocieron por la contraparte durante esta semana.