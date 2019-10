“Ni mi familia ni yo avalamos lo que significa este encuentro campañoso. No tenemos nada que ver y esta reunión es algo simplemente de decisión de los otros dos integrantes de soda”, manifestó Benito en su cuenta de Twitter.

Esta publicación generó muchísimos comentarios entre sus seguidores. Una de las que apoyó su apreciación del encuentro pre-electoral fue la cantante Miss Bolivia, quien no dudó en señalar que está siempre del “lado Benito de la vida”.

En tanto, Andrés Calamaro –a través de su usuario Brad Pittbull- se mostró contrariado por el mensaje que escribió el hijo de Gustavo. “Benito .. Soda fueron quince años de la vida de tu padre. Es la leyenda de tu viejo y conquistaron América. Tendrías que apoyar el recuerdo con amor... y cantar con lo mejor que tengas para dar. ¡Un beso!”, acotó el ex Abuelos de la Nada.

Inmediatamente, y respetuosamente, Benito le contestó al Salmón: “Andrés… no es el punto. No caigas en lo básico de decir que tengo q hablar ‘con amor’ porque el amor me sobra y el amor me mueve. Del resto ya sabes”.

Siempre con buena onda, Calamaro mantuvo su postura y cerró: “Beni ... nunca en lo básico contigo. De acuerdo en no bajarle el precio al amor, esa palabra. Te vi anunciado y supuse que estabas conforme con este próximo episodio que honra la memoria de tu padre que sabes que lo quiero donde esté”.

Para ratificar que su enfado era por el encuentro de la banda con el Jefe de Gobierno porteño, y no con el show Gracias Totales, el el líder de Zero Kill sentenció: “Es que sí estoy de acuerdo con que se haga. Están en todo su derecho y participo por la misma razón que describís. Ellos pueden hacer lo que quieran, pero también vamos a aclarar que nosotros no formamos parte de lo que hagan independientemente”.

