“Dijo que me iba a matar (…). Salió con que su hija trabajó conmigo en el año 2002 en la radio y que yo la maltraté. La verdad que no me acuerdo. Hace años que trabajo con el mismo equipo, no sé de qué habla", explicó el conductor en diálogo con Confrontados.

"Estoy harto de eso de 'facho', 'gorila', 'misógino'. Que hablen las mujeres que trabajaron conmigo. ¿Qué pasa si yo digo que conocí a esta chica y fuimos al hotel de acá a la vuelta y me cobró dos mil pesos? Es la difamación por la difamación misma. Me pueden acusar de cualquier cosa pero que digan si alguna vez le falté el respeto a alguna mujer", aseguró.

En este sentido, el periodista remarcó una persecución ideológica vigente hacia su persona: “Tuve dos años de escraches en los teatros. El fascismo vuelve y te empiezan a perseguir. Esto estuvo armado por los taxistas K. De hecho hoy me llamaron y me avisaron”, sentenció.

Baby Etchecopar

Según se conoció en las últimas horas, el agresor se llama Ricardo José Mitidieri, de 72 años, y se encuentra detenido después que Etchecopar radicara la denuncia.

