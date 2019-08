Se caracteriza por hacer verosímiles sus personajes, como aquel malvado conquistador de Sitiados, en su primera temporada, o el mentado Pablo Escobar, que dejó en la memoria de todos frases inolvidables.

Con motivo de su estreno, el actor brindó una entrevista y aseguró que le gustaría interpretar a Juan Domingo Perón.

‘Yo voy por lo que venga, mañana tengo que hacer Evita y la hago. ¡O Péron! Sí, sin ningún problema. Que me den clases de argentino un año y listo. Produzcámoslo", comentó, entusiasmado.

Luego agregó que a él le gustan los personajes cuando son conflictivos. "Me gusta que no sean el bueno o el galán. Por eso este me gustó tanto el personaje de La Odisea de Los Giles. Los personajes me gustan controvertidos, me siento más cómodo con los personajes históricos", comentó en diálogo con Mosquita Muerta.

Respecto a su participación en la película de Sebastián Borensztein, destacó que "fue como un sueño hecho realidad’ por poder actuar con Ricardo (Darín), con el Chino (Darín), y "porque el cine argentino en Colombia es un referente". Respecto de cómo le llegó la propuesta de sumarse al film que podría ser el futuro éxito de la cinematografía criolla, dijo: "Siento que de tanto pedírselo al universo se me fue dando. Yo estaba en Argentina, a través de Instagram alguien se enteró que estaba allí y de repente estaba reunido con el director y el productor de la película y el universo me concedió lo que venía pidiendo hace tanto", relató emocionado por ser parte de esa "Odisea".