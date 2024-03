Ángel De Brito acusó a Flor de la Ve de hipócrita

Los conductores de LAM y de Intrusos se originó tiempo atrás cuando De la V puso en evidencia que una entrevista que de Brito le hizo a Susana Giménez no había sido "en vivo" sino que era grabada.

Este martes, Jorgelina recordó en Intrusos cómo Cris Miró debió superar la discriminación que se ejercía contra ella en una época en la que debía utilizar su identidad masculina para estudiar odontología mientras que en las noches participaba de cabarets y revistas teatrales.

De Brito usó sus redes para criticar, sin nombrarla, a Flor de la V

Durante el reportaje de Intrusos, Jorgelina comparó a Miró con De la Ve, a quien también consideró un referente contemporáneo, y desmintió que hubiera una enemistad manifiesta entre ambas, una afirmación que fue desmentida por Ángel de Brito y lo manifestó en un tweet.

Embed La hipocresía televisada.

La que discriminó y pisó cabezas de sus compañeras trans.

El programa que atacó a esa comunidad constantemente.

No tienen memoria? — A N G E L (@AngeldebritoOk) March 26, 2024

“La hipocresía televisada. La que discriminó y pisó cabezas de sus compañeras trans. El programa que atacó a esa comunidad constantemente. ¿No tienen memoria?”, escribió el conductor de LAM, que más tarde compartió un video en el que Lizy Tagliani se defendía de las acusaciones de De la Ve de “no construir” para la comunidad trans.

“Yo soy una travesti que está encantada de ser travesti, amo ser travesti (…) No me puede ni acusar ni decir lo que tengo que hacer, porque eso no está bueno”, dijo Lizy. “Yo quisiera saber qué hizo ella por el colectivo trans (…) pero ahora no me acuerdo. (…) En esta última semana, mandó a la hoguera a alguien para poder salvar su propio culo”, cerró Lizy en el video.