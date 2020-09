Ángel de Brito tildó de "payaso" y "pelotudo" a Raúl Rizzo

Luego de que Los ángeles de la mañana difundiera un video en el que se ve a Rizzo bailando un tema de Gilda, el actor apuntó con el staff del ciclo televisivo por haber compartido las imágenes.

De Brito no tardó en responder con munición gruesa: “Es ridículo. Rizzo, estuviste vos haciendo ese papelón en la calle. Es un mamarracho él y todos los vecinos que están ahí haciendo esto en medio de una pandemia”, fue lo primero que dijo el periodista.

“¿Por qué sacaron el video ese al aire hoy? Yo te aclaré ayer. ¿Qué buscan?¿No tienen con qué armar un programa? Era para homenajear a los médicos eso, y ponían algún tema más. Eso era todo, ¿qué les pasa a ustedes? Qué malas personas son”, dijo Rizzo en un audio que le mandó a Andrea Toboada, panelista del ciclo de El Trece.

Polémica entre Ángel de Brito y Raúl Rizzo

“¿Cuánto hace que no se habla de Raúl Rizzo por un tema laboral? Nunca”, agregó De Brito.

“¿Lo hacen con el objetivo de buscar algún rating? Es una cosa con mala intención eso, la búsqueda de algo tan miserable como un poco más de audiencia. No tienen moral ustedes, es así. Yo no me meto con ustedes, así que ustedes no se metan conmigo. ¿Quién les dio permiso para hacer una cosa así? ¿Yo autoricé algo de eso? Lo pasan a mis espaldas”, dijo el actor en otro audio.

También agregó: “Yo sé lo que buscan ustedes, qué clase de moral tienen los programas que hacen ustedes”.

ADEMÁS:

“¿Qué permiso necesitamos para pasar un video de la vía pública? Lo subieron los propios vecinos diciendo Covid fest, y él bailando como un loquito. El tipo dice Covid fest, no 'es un homenaje a los médicos'. Es un payaso disfrazado y bailando como un pelotudo”, respondió el periodista.

“Eso es lo que me parece Rizzo diciendo todas esas cosas. Nosotros acá vinimos a trabajar, no a hacer esas boludeces. Si encontrás un video de ese estilo nuestro, publicalo”, le solicitó De Brito al artista.