"Recuerdo que te paseaste por todos los programas hablando pestes de mí, diciendo por ejemplo, que amenacé productores y todo para que vos no cantaras. También diste fechas de cuándo empecé a salir con mi ex y diste por hecho que empecé a salir con él cuando todavía estaba con El Polaco", le reprochó Karina.

Y siguió: "Me parece muy injusto que hasta el día de hoy haya quienes digan que soy una mierda porque supuestamente tuve algo que ver con que vos no pudiste trabajar libremente acá, que te tuviste que ir a Bolivia por mi culpa. Yo te apoyo como cantante y mujer, de tu carrera tampoco porque a diferencia de vos, no me meto en lo que no me incumbe".

A decir verdad, este clima se venía anticipando por esos viejos rencores.

Angela por fin pudo responder: "A mi me traían esa información cuando a mí, me estaba faltando trabajo. Hagámosla corta: si te herí en algún momento, te pido disculpas. Lo hago públicamente. Ya queda en vos si querés disculparme a mí”.

Pero La Princesita siguió: "En su momento, no hablaste de supuestos. Hasta te jactaste de tener pruebas. Si realmente querés que las mujeres estemos unidas, me gustaría que digas que no fue verdad. Que todos sepan que no es así".

Como si fuera poco, también se metió Brian en la polémica.