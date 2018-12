Ángela Torres sobre Juan Darthés: "Es un monstruo"

La hija de Gloria Carrá compartió durante este 2018 elenco con el actor en la tira Simona. La ficción se estrenó en enero de este año, en medio de la acusación pública de Calu Rivero contra Darthés por abuso sexual.

Según trascendió, en aquel momento, el actor habló con el elenco de Simona para desmentir los rumores y proclamar su inocencia. Lo mismo hizo Adrian Suar, respaldando su continuidad en la novela, pese a que la misma Griselda Siciliani había exigido “una medida ejemplificadora contra el actor”.

En una entrevista en el ciclo Chismoses, la joven, que hasta el momento no se había pronunciado, decidió romper el silencio y contó cómo fue trabajar con el actor: "Fue muy difícil. Podría contar muchas cosas, pero tampoco es el momento", intentado no dejar escapar ningún comentario imprudente.

Si bien en un principio trató de mantenerse al margen cuando le consultaban por la denuncia de Calu, hoy afirma: "Yo siempre le creí a Calu. Y le creo a Thelma y estoy con ella. Lo que hice fue guardarme. No era momento de hablar porque por primera vez estaba en la cabeza de una tira y corría riesgo mi laburo. No era mi momento de salir a decir lo que yo opinaba sobre Juan por miedo a perder mi trabajo".

La actriz, además, recordó que su mamá participó de Patito Feo: "Es un monstruo. Para mí es muy fuerte todo. Trabajé con él todo el año. Mi mamá estaba en Patito y yo estuve muy cerca de Thelma. Me acuerdo de ella, y era una nena. O sea, es realmente una monstruosidad. Y que tenga la impunidad y la cara para salir a decir las cosas que dice… Me sorprende, me pone la piel de gallina, me deja helada".

Sumándose a la ola de denuncias que comenzaron a partir de la declaración de Fardín, Torres asegura: "Esto es la punta de iceberg. Ahora van a empezar salir y va a ser una revolución enorme, y tenemos que estar preparadas y juntas. Y va a ser una lucha: por momentos siento que es una guerra. Ver en la marcha mujeres colgadas… Sí, es fuerte. Pero es lo que nos hacen", culminó.

Gloria Carrá compartió elenco con Juan Darthés justamente en Patito Feo, la obra que desató la denuncia de Thelma Fardín, y ayer por primera vez habló de sus sentimientos para con quien fuera su compañero de elenco.

“Siempre dije que Darthés se portó bien conmigo, yo trabajé mucho tiempo con él. Pero esto es lo que tiene esta gente, que se enmascara... no es que anda por la vida con el pito afuera y uno se hace el bolu...”, fue lo primero que dijo.

“No pude ver lo que dijo Darthés en televisión, pero sé por arriba lo que dijo. Primero tuitteó que esa situación no había pasado jamás, ese tuit sí lo vi. Pero sabemos que se va a defender así. Me das asco y por otro lado, me da pena. ¡Qué ser inmundo, realmente!. Ya está, ya está muerto. Se tiene que ir a vivir a otro país”, agregó.

La denuncia de Thelma fue apoyada y acompañada por el colectivo de actrices argentinas y para Gloria Carrá ese movimiento será determinante en lo que viene. “Me parece que el Movimiento estuvo muy bien, se manejaron muy bien. Tenemos que estar todas unidas y en todos los casos”, contó.

Diego Ramos: “No me imaginé porque me comí el personaje”

Diego Ramos fue otro de los actores que pasó por Patito Feo y también decidió romper el silencio y hablar sobre la denuncia de Thelma. “Lo de Darthés me dio tristeza y sorpresa enterarme, yo convivía con ellos y fue muy fuerte. Jamás me iba a imaginar, porque me comí el personaje, la verdad fue así’, confesó Ramos en diálogo con La Once Diez/Radio de la Ciudad.

Sobre el personaje que jugaba a ser Darthés, el actor rememoró la mala relación que tenía éste último con Siciliani: “Griselda siempre se llevó con él muy mal, y lo enfrentó siempre, fue fuerte con sus convicciones. Y muchas veces ha quedado como la loca, porque él siempre se mostraba muy respetuoso y muy tranquilo”, contó.