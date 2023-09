Aníbal Lotocki tendría nueva casa en un country del GBA

Además de las acciones de protesta en su contra ya mencionadas luego de la muerte de Silvina Luna, actriz que fue operada por el cuestionado médico, este miércoles se realizó un acto en la sede de la Asociación Argentina de Actores (AAA), durante el cual expusieron sus casos decenas de víctimas de Lotocki. El dolor y la angustia de los pacientes del cirujano causaron conmoción.

Un Club de campo reservado y con seguridad

Tras haber concretado la venta de la vivienda de Vicente López en la que habitaba con su esposa y vocera, Lotocki habría concretado la adquisición de una nueva casa en el Club de Campo Barrio Parque Peró, ubicado en la localidad de Del Viso, del partido bonaerense de José C. Paz. Así señalaron distintas fuentes a Diario Popular.

Se trata de un barrio tranquilo, que cuenta con un complejo deportivo, arboleda y buen acceso desde la ex Ruta 8. La casa -de dos plantas- cuenta con un terreno de 350 m2 y 162 m2 cubiertos (un tercio de los m2 de su anterior residencia). Tiene tres dormitorios, tres baños, cocina integrada al living, con muy buena distribución. Además, está equipada con pileta y quincho.

El barrio tiene vigilancia las 24 horas, servicio de portería, predio deportivo y expensas bajas. Según cuentan vecinos del-club -que pidieron mantener en reserva sus identidades-, el cirujano habría estado en el barrio hace aproximadamente un mes y la terminación de la casa estuvo a cargo de su esposa y otras personas a las que no pudieron identificar.

También destacaron que la propiedad era una verdadera oportunidad, porque pese a ser una casa a estrenar el precio estaba en unos 175 mil dólares.

"Era un barrio tranquilo"

"Compré en este barrio porque es tranquilo, seguro y nada ostentoso", dijo un vecino que también manifestó su malestar por la presencia del cirujano a quien acusan del homicidio de Silvina Luna y de otros graves delitos. "No sé si es culpable o no -aseguró-. A mí no me cae no bien. ni mal, pero lo que es seguro que con él vendrán sus fantasmas y escándalos".

Por su parte, otra propietaria del Barrio Parque Peró indicó: "Con mi esposo construimos la casa desde cero, cuando éramos recién casados... Hoy nuestros hijos son grandes...Y estamos por ser abuelos...Y de repente se nos puede acabar la paz que tardamos décadas en lograr....No es justo", concluyó para calificar lo que para ella representa la llegada de Aníbal Lotocki al club de campo.