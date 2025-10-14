Wanda Nara: "No quiero que mis hijas vivan con la que fue su amante"

Una vez en el piso de "Olga", lo primero que hizo la mediática fue preguntarle a Homero Pettinato cómo pudo dejar ir a Sofía "La Reini" Gonet, una de las participantes del reality culinario que, según trascendió- lo nombraría mucho durante las grabaciones.

Locuaz como es su costumbre, Wanda Nara contó que se está cuidando mucho con la alimentación y no dudó en desayunar durante la entrevista que le realizaban en el programa "Me gusta cocinar, cuando tengo tiempo libre, me encanta".

Al ser consultada sobre las declaraciones de Maxi López -que dijo que vivía a congelados cuando estaban juntos- respondió "Soy una candidata bárbara, yo te doy cocina, familia, looks, tengo muchas cosas positivas, te doy todo de mí".

"Que Maxi esté en la tele, o sea, me imagino a cualquiera de mis ex haciendo Masterchef, menos a Maxi, porque odiaba los medios, odiaba la tele, una vez sola creo que fuimos a lo de Susana, porque amaba a Susana" aseguró la mediática.

Con respecto a su relación sentimental con Martín Migueles, la conductora de "MasterChef Celebrity" reconoció "Estoy muy bien, muy feliz. No estoy ocultando, estoy cuidando. Me entrenaba, tenía una contractura y me la sacó".

Al ser consultada por Mauro Icardi, la mediática reveló que espera lograr para el futuro un vínculo como el que ahora tiene con Maxi López "Yo soy una mina que me olvido todo, bueno, imagínate que me olvide todo lo que había pedido, me olvido, entonces es como que en un tiempito seguramente me olvide".

“Él está luchando para que mis hijas y yo volvamos a Turquía. La restitución de la que hablan es que se vayan mis hijas conmigo a Turquía. No quiero que mis hijas vivan con la que fue su amante” aseguró la conductora de "MasterChef Celebrity", y explicó que aún no pudo recuperar sus cosas y que espera que deje de malgastar su dinero en abogadas “Yo no tengo diálogo, mis hijas sí, pero no las ve desde que se fue”.