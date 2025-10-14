Cierran las señales musicales de MTV

Sin embargo, el canal principal de MTV continuará, pero sólo dedicado a los reality shows y el entretenimiento, con programas del estilo "Teen Mom" y "Georgie Shore", abandonando definitivamente la idea original de "música las 24 horas los 7 días de la semana". Esta señal comenzó sus emisiones el 1 de agosto de 1981 con el videoclip “Video Killed the Radio Star” del grupo The Buggles, marcando un antes y un después en la forma de consumir música.

Paramount Global confirmó que la decisión forma parte de una reestructuración tras la fusión con Skydance Media, que generó una nueva nueva empresa llamada Paramount Skydance Corporation, que apuesta fuertemente por el streaming, a través de plataformas como Paramount+ y Pluto TV y anunció recortes presupuestarios de 500 millones de dólares.

Durante más de cuatro décadas, MTV se transformó en un referente cultural y musical, creando tendencias, moldeando íconos y tejiendo una comunidad que se unía en torno a la música. Le dio lugar a artistas emblemáticos como Michael Jackson -en 1983 estreno el videoclip “Thriller”-, Madonna, Nirvana, David Bowie -que durante una entrevista a la señal pidió abrir espacios para artistas afroamericanos- y popularizó formatos como los MTV Video Music Awards y el famosísimo MTV Unplugged, que dejó gran material en videos y discos de grandes bandas y solistas.

La revolución digital transformó la manera de consumir contenido audiovisual, y partir de la del 2010, con el advenimiento de YouTube, Spotify, TikTok, entre otras plataformas, desplazaron a la televisión tradicional. Por ese motivo, al año siguiente el canal principal dejó de dedicarse a los videoclips musicales, dejándole esa responsabilidad a sus señales secundarios, ya que el público dejó de esperar que programaran su video favorito y ahora lo buscaba cuando lo deseaba.