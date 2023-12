Antonio Laje se va de América TV: enterate su reemplazo y a que canal pasaría

Marina Calabró, quien realiza su columna en Lanata Sin Filtro (Radio Mitre), informó que estaría todo acordado para que Antonio tenga la franja de la mañana en LN+ desde las 6:00 hasta las 10:00 hs.

Aunque su llegada no esté confirmada por la firma en su contrato, la periodista de espectáculos aclaró que "ya le comunicó a su gente A24 y al gerente de noticias", por lo que su llegada sería inminente.

Por otro lado, Marina Calabró reveló el nombre que suena más fuerte para reemplazar al conductor: se trata de Soledad Larghi, la periodista que conduce la edición central del Noticiero de América junto a Rolando Graña. Sin embargo, todavía no estaría confirmado.

¿Por qué Antonio Laje podría irse de América TV?

A principios de diciembre, según Calabró, ya había dado por hecho que el conductor tenía algunos conflictos con las autoridades del canal, por lo que puso en duda su continuidad.

Allí, reveló: "Según la información que manejamos, tiene algún chisporroteo con los decisores del canal. Cuando digo decisores me refiero bien arriba. No a nivel gerencia, sino más arriba".

"Alguien me comentó que a los encargados de la señal no les habría gustado, no le habría convencido la bajada editorial sobre todo después de la primera vuelta electoral, es decir, de cara al balotaje, cuando ya quedaban dos opciones", continuó.