"Fue muy movilizante. Thelma es la parte visible, pero hay una parte de la sociedad que es invisible. Eso recordó una época mía a los cinco años... un hombre me manoseó durante mucho tiempo y fue algo que oculté toda mi vida. Salió hace diez años en mi terapia, lo tenía totalmente bloqueado", narró la actriz.

Ante la conmoción de Andy Kusnetzoff y el resto de los invitados, Araceli precisó que "era un albañil, me acuerdo mi pollerita a cuadritos, me acuerdo que me bajaba la bombacha, me acuerdo todo y hay un momento que no me acuerdo más y no sé hasta dónde llegó eso. Era un hombre muy grande".

"En ese momento vivía con mi mamá y mi papá... Era la casa de mi tía. De hecho, nunca más pude usar polleras a cuadros. Fue fue duro cuando se lo conté a mi mamá, hace 10 años, concluyó.

