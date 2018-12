Maju Lozano: "Cuando tenía 13 años, mi papá me quiso matar"

"Mi papá me quiso matar cuando yo tenía 13 años. Me quiso matar de verdad, casi sucede de verdad. Por eso para mí fue tan importante ponerle nombre a lo que pasó, porque yo lloraba erróneamente. Lloraba por lo que me había tocado, lloraba por no haber tenido la suficiente fuerza. Y poder ubicar ese momento para mí fue esclarecedor", relató Maju Lozano.

Mientras Araceli González lloraba con su historia, la conductora agregó: "Por eso, para mí es tremendamente importante que nos crean". El relato también provocó que Andy Kusnetzoff, conductor del ciclo, se quebrara.

VIDEO: