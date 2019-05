“No es cierta la historia de su muerte. Ahora, el 1° de mayo, van a ser 30 años que Guy murió. Y era mi cumpleaños, como el de mi hermana. Yo hacía muchos años que estaba en Estados Unidos, fuera de mi país, y hacía mucho que no pasaba mi cumpleaños en Los Toldos, mi pueblo. Y decidí ir a pasarlo con mi hermana allá”, reveló en LAM.

Uno de las cuestiones más sorprendentes de la entrevista que Lizaso concedió a Ángel de Brito y su panel fueron los detalles de su frustrada boda: "Guy tenía una entrevista con un abogado porque estaba en juicio con una editorial, y entonces no me podía acompañar. Me dijo ‘vos andá, que yo llamo el 1° y le pido tu mano a tu mamá’. Nos íbamos a casar”.

Con melancolía, la invitada recordó cómo se enteró de la muerte del actor: “Me avisó el hijo de su ex pareja. La policía lo encontró. Yo hablé con él el 30 de abril y sé que murió el 1° porque me tenía que llamar y no me llamó. La última vez que hablé con él fue ese día a la mañana, y él me dijo ‘decile a tu mamá que se prepare, me voy a casar en Los Toldos con vos’”.

Hacia el final de la entrevista, Karina Iavícoli le preguntó a Lizaso cómo era Williams en la intimidad. Y la respuesta agrandó el mito. "Fueron doce horas de amor con El Zorro", aseguró.

