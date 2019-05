Daniel Cardozo, de Los Charros: "Amores como el nuestro me abrió las puertas"

Sobre sus orígenes musicales, recuerda: “Yo vengo del Chaco. De muy chico vinimos a Buenos Aires con mi familia a buscar el futuro en la gran ciudad. Mi mamá laburaba por horas y mi viejo repartía garrafas. Después nos fuimos a vivir a Córdoba y yo quería ser futbolista. Llegué a jugar en las inferiores de Instituto de Córdoba. Mi viejo tocaba la guitarra y ahí fue naciendo todo. Mi papá me enseñó a tocar la viola. Me fui dando mañas para cantar canciones. Tocaba para mi familia y mis amigos”.

Cuando se le pregunta cuál es la canción que más lo identifica, no duda en responder: “Amores como el Nuestro me abrió las puertas y hasta recorrimos Europa. Con esa canción llegamos a vender más de 3.500.000 copias. Fue disco de platino y de oro. Nos hicimos muy conocido. Pero para mí Como la Flor es la que más me identifica. Después que mataron a Selena, la cantante original de esa canción, la grabamos y en poco tiempo fue un golazo y ahí empezamos como Los Charros. Muchos creían que éramos mexicanos. Al año sacamos el disco Corazón de Papel y Deja de Llorar, temas de Manolo Galván. Ahora la banda se llama Daniel Cardozo y sus Charros”.

Con respecto a la declaración que hizo el año pasado en la cual afirmaba que se alejaba de la música, comenta que “fue porque me habían matado cinco veces. Aprovecharon que mi esposa está muy mal de salud y a mí me mataban a cada rato. Llegó un momento que exploté y dije que no quería cantar más. En nuestro grupo somos 20 en total, entre asistentes y choferes. Dejé de cantar un mes y medio. Después volví por la gente amiga y la familia. Me decían que era injusto que dejara de cantar, porque es lo que más amo. Entonces decidí encargarme de mi vida y mi grupo. Sin meterme en redes sociales porque tuve una mala experiencia. Fue todo muy feo. Pero con fe en Dios la vamos a sacar adelante, con fe y esperanza”.

Acerca de sus ídolos musicales, expresa: “José Feliciano y mi viejo, porque él me enseñaba. Hasta la forma de cantar me enseñó. La música me gusta en general, tango, milonga, rock, baladas, jazz. Soy abierto a toda la música” y sobre su estilo musical, se define como “un innovador de la música tropical. Marcamos una época y un estilo. Ahora hay grupos que tratan de imitarnos y a mi también. Eso quiere decir que uno hizo las cosas bien”.

Finalmente evoca a Los Charros, porque “es un nombre que me llenó de alegría. Un nombre que me abrió las puertas para ser hoy Daniel Cardozo. Lo tomo así. Es un nombre que me dio muchísimo. El nombre lo elegí yo y se lo dejé a mi representante. Sigue tocando el grupo pero no somos nosotros. Armaron otros Charros truchos por todos lados. Pero la gente nos sigue a mí y a mi banda porque somos los originales. Quiero seguir disfrutando esto que me regala la vida día a día”.