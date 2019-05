Empresaria y diseñadora de ropa, la ex modelo aseguró en Los Ángeles de la Mañana que siempre le gustó ser independiente, por lo que opinó sobre el rol de las llamadas "botineras": “Siempre dije que a mí, personalmente, me gusta ser yo misma y no ser solo ‘la mujer de’. No sé qué pensaran las chicas, pero respeto esa decisión”.

ADEMÁS:

La serie de Diego Maradona debió suspender sus grabaciones

La Rosa se casó con Gallardo en diciembre de 1997, y siempre mantuvo un perfil bajo. Fruto de su amor tuvieron tres hijos, Nahuel, Matías y Santino; y hoy esperan el cuarto varón.

A pesar de encontrarse en el sexto mes de embarazo, confesó que aún no decidieron el nombre: “Todavía estamos deliberando, Nahuel dice una cosa, Matu otra, pero bien, lo que salga”.

Con respecto a la carrera de su marido, y al ser consultada sobre si le interesa participar de ella como lo hace Wanda Nara con Mauro Icardi, Geraldine expresó: “Jamás sería representante de mi marido, todo bien con Wanda. Mi marido tiene un lugar que lo respeto, y él respeta el mío. No me meto en sus cosas y creo que por eso nos llevamos bien hace tantos años”.