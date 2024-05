Ari Paluch deja la pantalla de ExtraTV

El regreso de Paluch a la televisión -alejado de los medios desde 2017- generó expectativas entre los seguidores del periodista. Sin embargo, después de tres meses al frente de un magazine matutino en Extra TV, el nivel de rating no cubrió las expectativas del canal.

Falta de anunciantes

En momentos críticos para todos los medios, el programa del destacado profesional tampoco pudo lograr el nivel de ingresos que su calidad profesional y trayectoria se merecían. Es sabido que Ari Paluch supo tener anunciantes fieles que lo seguían siempre más allá de la señal en la que estuviera, pero en esta oportunidad esa situación no se produjo.

“En materia comercial, los resultados son inferiores a los objetivos fijados para ese horario al momento de la contratación del periodista. El canal actuó de buena fe y conforme a la ley avisando con tiempo a Paluch de la decisión de finalizar el contrato, situación por supuesto prevista en el mismo”, confirmaron fuentes de Extra TV.

Una carrera iniciada en 1985

Ari Paluch Inició su carrera en 1985 en la radio, junto a Mario Pergolini, en "Feedback". En 1987 se hizo cargo de Rock & Pop 2, en Radio Bangkok.

Incursionó en la televisión en 1991 con "Crema americana", un ciclo que llevó adelante junto a Juan Castro y Pato Galván en América TV.

Cinco años más tarde se dedicó al periodismo político. Fue en ese año que Marcelo Tinelli lo convocó para llevar adelante la primera mañana de Radio Uno. Trabajó en Latina 101.1 FM, Concepto FM 95.5, AM 550 Colonia, Rivadavia AM 63 y R770 AM.

A fines de la década del 2000 incursionó en el ámbito de la autoayuda y la espiritualidad, tras editar El Combustible Espiritual, un libro sobre superación personal.

Su programa El Exprimidor, que condujo desde 1996, fue distinguido con cinco Martín Fierro, Premio Clarín, Mención Especial del Buenos Aires Herald, y varios Broadcasting.