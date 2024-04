El imitador de Javier Milei contó qué fue lo que le dijo el Presidente

En la entrevista, “el mandatario” se quejó de las condiciones en las que encontró la Casa Rosada, de su relación con su hermana Karina Milei y su viaje para encontrarse a Gabriel Boric.

“Es la figura de la política argentina. Se largó a la política tipo Flavio Mendoza en el aquadance, tipo Pampita en el amor. Es como el comandante Ricardo Fort contra la casta de los bailarines profesionales”, anunciaba Tinelli al presentar a Ramírez, quien vestía igual que el presidente.

El divertido personaje no tardó en quejarse de las irregularidades que vivió: “Llegué a la Casa Rosada y no había Wifi.Tuvimos que pedirle el Wifi al vecino. No había papel higiénico. Tuvimos que usar una de esas aplicaciones que te traen por moto el delivery”, soltaba Iván Ramírez, quien ya había imitado a Milei en el ‘PPT’ de Jorge Lanata.

Durante la entrevista, también tocaron temas como el de los aviones de línea que el presidente solía tomar, el falso Milei anunció: “En unos días voy a ir a ver a Gabriel Boric. No voy a ir en avión de línea. Eso se terminó. Vamos a agarrar el 91, hacemos combinación con la línea 12. Bajamos en Constitución. Nos tomamos el Tren Roca, ramal Temperley. Vamos a pasar el molinete, no lo vamos a saltar al molinete”.

La reacción de Milei

En diálogo con La Once Diez/Radio de la Ciudad. el humorista contó que recientemente fue el propio Presidente quien se comunicó con él para darle su visión acerca de cómo le había parecido la imitación. “Milei me mandó un mensaje para decirme que le gustaba mi imitación”.

“Yo este personaje ya lo hacía el año pasado en “PPT” con Jorge Lanata y cuando me llama Marce yo ya tenía otro Milei, porque siento que al ser personas van modificándose y teniendo diferentes modismos. Lo fui modificando para lo que se vio ahora, algo completamente diferente”, sumó sobre su caracterización.