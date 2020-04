Ari Paluch volvió al aire por Colonia con El Exprimidor

Respecto de su audiencia en la nueva casa dice que "afortunadamente en tantos años de hacer radio y de acostumbrar a la gente a un estilo que les gusta, muchos seguidores de mis redes sociales se enteran siempre dónde voy a trabajar y migran de radio conmigo. Este también fue el caso, pero esperamos que el tradicional oyente de Colonia, tanto de Argentina como de Uruguay, también se enganche con el programa que tiene la tónica de siempre: informar y entretener".

Respecto de ese combo tan difícil de lograr, Paluch entiende que "lo importante es encontrar el equilibrio. Yo sentía que tenía que volver a la radio en medio de esta situación del coronavirus. Siempre El Exprimidor fue una mezcla y cuando nos ponemos muy pesados distendemos y si estamos muy frívolos volvemos a la información. Hay que dar servicios: uno no está exento de lo que nos pasa", dice un verdadero especialista en encontrar ese punto justo de información sin agobio.

"Yo había terminado de hacer radio el 31 de diciembre del año pasado y sentía que no era bueno no estar ahora, sentía que debía estar para aportar lo mío, no porque me crea algo en particular, sino porque es un momento especial, nosotros tenemos muchos oyentes de muchos años que se acostumbraron a un estilo de informar y una forma de entretener necesaria en un momento como este", comentó Paluch.

Junto a Ari Paluch hay un equipo importante, que incluye productores, operadores y columnistas, como Claudio Zlotnik en economía, Melina Monti locución, Nicolás Paluch deportes, Martín Narducci policiales y judiciales, Jota Lonetti tránsito, Martina Paluch espectáculos y cultura. Respecto de la presencia de dos de sus hijos en el programa, dice: "Es un orgullo que estén conmigo. Yo quiero mucho a mi trabajo y si los pongo es porque sé lo que pueden dar y no tengo dudas que superarán a su padre".

Por último Ari dice que a la hora de salir al aire "Soy cero estratega, soy creyente, creo que Dios me dio la misión de comunicar, medito a diario, preparo el programa y que salga lo mejor posible".