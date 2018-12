Rodríguez Palacios no se quedó callado. Este jueves por la mañana abrió el programa explicando su ausencia del martes y el miércoles (sufrió una intoxicación) y aseguró que regresó hoy solo para hablar sobre la denuncia. Lo hizo sin nombrar a Geraldine y sin dar muchos detalles.

Neumann.jpg

"Yo sé, y vos también sabés, que ayer se hablaron cosas de mí que no están muy buenas. Y me parece que están un poco sacadas de lugar", dijo el chef. "Lo único que les quiero decir es que fui criado por una mamá y un papá que, junto a mis hermanos, me inculcaron respetar a las personas. Lo mismo hago con mis hijos. Y creo que eso es lo más importante", agregó el conductor.

ADEMÁS:

Este jueves se define la gran final del Bailando por un Sueño 2018 entre Jimena Barón, Julián Serrano y Sofi Morandi

Juan Darthés se fue a Brasil en medio de las denuncias y acusaciones

Luego les habló puntualmente a las mujeres que miran el programa y les dijo: "Porque a mí me motiva que vos estés contenta, donde estés y con la circunstancia que estás pasando. Eso es lo que puedo decir".

Ariel Rodríguez Palacios, tras la acusación de Geraldine Neumann

El apoyo de Paula Chávez

Paula Chávez, amiga de Geraldine, se solidarizó a través de las redes sociales y expresó públicamente su apoyo. "Amiga @gegeneumann estoy con vos! Te abrazo fuerte, fuerte! Sé lo mal que la pasaste! El tiempo acomoda todo ! Estamos con vos", tuiteó la esposa de Pedro Alfonso.