La panelista Luli Fernández contó detalles de la historia de amor y afirmó que uno de los mejores amigos del DT de River se lo confirmó.

"No solo están juntos, sino que se aman profundamente", fueron las palabras le había transmitido la persona del círculo íntimo del "Muñe" a la periodista de espectáculos.

"Ella me dijo que no viajó a Salta, que esa era Josefina y otro hombre que es íntimo amigo de Gallardo, pero ese fue el pie para que hablara de su propio vínculo…", agregó Luli Fernández. "Yo no soy clandestina".

“Cuando le pregunté si estaba de novia, me dejó de contestar… Raro. Ahí fui a otra fuente, un amigo cercano a Marcelo, que me dijo, textual: ‘Están de novios y se aman profundamente’”, cerró la panelista.

Marcelo Gallardo, tras separarse de Geraldine La Rosa, tuvo un romance con la periodista de ESPN antes del nacimiento de su cuarto hijo, en 2019.