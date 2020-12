"La quiero recibir a ella, Claudia Villafañe con nosotros. Faltó a dos galas a este programa y hoy regresa. Primero, quiero un fuerte aplauso para ella. Te extrañamos mucho, Clau", dijo Santiago del Moro al comenzar el programa.

Y agregó: "Todo lo que opino yo y todos los argentinos ya lo sabés. Tu entereza, tu don de gente. Tenés una garra como pocas veces vi en mi vida. Ya el hecho de que estés hoy acá defendiendo tu lugar en tu lugar de trabajo, con tus compañeros, habla de quien sos vos".

Ante las palabras del conductor y los aplausos y gritos de aliento del resto de los participantes, Claudia dijo: "Yo sé que me va a hacer bien esto porque es un grupo maravilloso. Necesitaba el abrazo de mis compañeros, de toda la gente que trabaja acá, de ustedes, y sé que esto me va a hacer bien, me va a distraer. Por supuesto que estoy a full, apoyando a mis hijas como siempre pero desde un costado, como estuve siempre, que es lo que corresponde".

La competencia volvió a su curso habitual y, cuando le tocó a Claudia presentar su plato, Del Moro volvió a tomar la palabra: "En lo personal estoy muy feliz porque te vi feliz a vos y plena a vos, ya con eso me doy por satisfecho".

A lo que Villafañe respondió: "Yo también. Haber podidotomar al iniciativa de venir sin que nadie me apurara y ya quería salir y meterme en lo mío, que ahora es esto, y quería cumplir".

Tras el fallecimiento de Maradona el 25 de noviembre pasado, Claudia abandonó las grabaciones del programa por cinco días, apoyada por la producción y el resto de los participantes. Finalmente se reincorporó el 30 de noviembre, cuando grabó el episodio que fue emitido ayer por Telefe.